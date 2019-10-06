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В российского хоккеиста попала шайба

Спортсмена сразу после матча увезли на «скорой» в больницу.

В российского хоккеиста попала шайба
Алексей Князев (слева) с коллегой по команде. Фото: instagram.com/gramotno_28

Российский хоккеист Алексей Князев получил травму во время матча. Игрок красноярского хоккейного клуба «Сокол» был на поле — команда состязалась с московской «Звездой». В этот момент в него угодила шайба. 

Несмотря на травму, хоккеист отправился в гостиницу, однако впоследствии врачи приняли решение в срочном порядке доставить его в больницу. Доктора высказали подозрение, что у хоккеиста произошел перелом лопатки. Однако уже в госпитале обнаружилось, что спортсмен отделался лишь сильным ушибом. Князев отказался от госпитализации. 

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В российского хоккеиста попала шайба
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