В российского хоккеиста попала шайба

Российский хоккеист Алексей Князев получил травму во время матча. Игрок красноярского хоккейного клуба «Сокол» был на поле — команда состязалась с московской «Звездой». В этот момент в него угодила шайба.

Несмотря на травму, хоккеист отправился в гостиницу, однако впоследствии врачи приняли решение в срочном порядке доставить его в больницу. Доктора высказали подозрение, что у хоккеиста произошел перелом лопатки. Однако уже в госпитале обнаружилось, что спортсмен отделался лишь сильным ушибом. Князев отказался от госпитализации.