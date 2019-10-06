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Эксперты рассказали, где лучше переждать конец света

Аналитики назвали страны, в которых можно будет спастись от апокалипсиса.

Эксперты рассказали, где лучше переждать конец света
Фото: Pixabay.com

Если апокалипсис, как это рисуют многие фильмы и книги, предстанет в виде смертельной эпидемии, на планете останется совсем не много мест, где можно будет переждать конец света.

Безопасные места разыскали новозеландские ученые. В своей работе они оценили риски глобальных эпидемий и биологического терроризма и оценили возможные последствия, передает Science Alert.

Специалисты отмечают, что национальные границы не станут существенной преградой на пути пандемии. С учетом климатических и природных условий, политических и экономических условий, пережить апокалипсис смогут только 20 стран.

Самыми безопасными ученые сочли островные государства — Австралию, Новую Зеландию и Исландию.

«Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», — уверены специалисты.

В список также попали Япония, Куба, Фиджи, Ямайки и Барбадос.

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АвстралияапокалипсисИсландияконец светаНовая Зеландияученые
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Эксперты рассказали, где лучше переждать конец света
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