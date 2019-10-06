Звездный стиль

На Бондарчук обрушились хейтеры из-за слишком короткой юбки

50-летняя модель пришла на светское мероприятие в черном.

На Бондарчук обрушились хейтеры из-за слишком короткой юбки
Светлана Бондарчук. Фото Global look press

Совсем иную реакцию ожидала 50-летняя Светлана Бондарчук, когда решила показать своим подписчикам в Instagram стройные ноги в кожаной мини-юбке. Модель пришла на открытие модного салона красоты вместе со своей подругой Надеждой Оболенцевой в стильных образах из 90-х. Однако хейтеры фэшн-дерзость светской львицы не оценили.

«Кожаные мини-юбки в 50 лет выглядят не секси, а как «овца, наряженная ягненком». Так говорят британцы. Уж вам-то не знать этого, работая в фэшн-индустрии. То, что делает японский редактор Vogue – это эпатаж, но она этим живет. А вам это зачем?», — написала девушка под ником Ines Churchill.

Светлана на стала молчать и обозвала подписчицу ханжой, заслужив за это 20 лайков.

«Я все понимаю… Света безумно красива, шикарные ноги, но юбочку-то можно и до колен. Ну не подобает бабушке так юбку задирать», — поддержала критику подписчица Раиса Решетникова. Она тут же получила одобрение от девушки по имени Наталья Исаева, которая написала: «Особенно, когда на лицо виден возраст. Сзади – пионерка, спереди – пенсионерка».

На сей раз и далее ниже Светлана Бондарчук решила не спорить с народом. Хотя, отметим, среди комментариев можно найти и положительные мнения об образе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильСветлана Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На Бондарчук обрушились хейтеры из-за слишком короткой юбки
Интересно?
Поделись с друзьями: