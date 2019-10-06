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Нидерланды решили больше не называться Голландией

Власти собираются обновить образ страны.

Нидерланды решили больше не называться Голландией
Амстердам Фото: globallookpress.com

Правительство Нидерландов решило изменить имидж страны и избавиться от негативных туристических ассоциаций. В частности, они заявили, что собираются отказаться от названия «Голландия».

По мнению властей, оно ассоциируется у туристов, в первую очередь, с запрещенными веществами и известным на весь мир Кварталом красных фонарей, пишет интернет-издание  Adformatie. Обновленный имидж европейского государства будет строиться вокруг названия «Нидерланды», которое планируют продвигать не только внутри страны, но и на международных площадках.

К таким, к примеру, относится Евровидение-2020. Перемены серьезно затронут спортивную сферу. Сборную, которая отправится представлять страну в Токио на Олимпиаде будущего года, также коснется ребрендинг. Власти отметили, что бренд «Нидерланды» позволит развивать имидж государства как страны передовых технологий, а также центра туризма.

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Нидерланды решили больше не называться Голландией
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