50 красноярцев 6 часов не могли снять с дерева енота

Сотрудники МЧС рассказывают, что регулярно получают звонки от сердобольных граждан, которые просят приехать и спустить с дерева кота. Но на этот раз ситуация оказалась совсем нетипичной — на дереве оказался енот.

В Красноярске жильцы многоквартирного дома заметили на дереве кошку, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это вовсе не чей-то домашний любимец. Жители двора обратились к спасателям и до их приезда дежурили под деревом.

Кто-то протягивал зверьку хлеб, кто-то принес из дома сладости. Животное от угощения не отказалось, но покидать дерево не стало. Спустя некоторое время под деревом собралось ни много ни мало — 50 человек, сообщают «Известия». В их числе были зоозащитники, работники общественных организаций, жильцы близлежащих домов.

Подъехавшие спасатели попытались снять енота, но он перебежал на соседнее дерево и забрался в два раза выше. Поймать его так никому и не удалось, но через несколько часов ослабевший зверек сам упал с дерева. Один из зоозащитников решил забрать его домой.