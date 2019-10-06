Жена 59-летнего Диброва показала редкое фото его тещи

Нынешняя возлюбленная телеведущего опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена со своей мамой.

30-летняя Полина Диброва опубликовала в Instagram редкое фото своей мамы. Еще во вторник, 1 октября, теща Дмитрия Александровича отпраздновала день рождения. Возлюбленная телеведущего не забыла поздравить родительницу с личным праздником, пожелав ей крепкого здоровья и счастья.

В своем микроблоге Полина чаще публикует фотоотчёты семейных праздников, кадры зарубежных поездок, снимки постановочных студийных фотосессий. Так как мама знаменитости далека от мира шоу-бизнеса и мало интересуется светскими приемами, ее дочь делает все для того, чтобы защитить близких родственников от пристального внимания журналистов и репортеров.

«Я тебя люблю! Будь счастлива», — обратилась к маме возлюбленная телеведущего.

Несмотря на значительную разницу в возрасте между Дмитрием и Полиной — в 29 лет — теща Диброва одобрила выбор своей наследницы и не стала возражать против их брака. Шоумен женился на Полине в марте 2009 года. А спустя год у пары родился общий сын Александр. В феврале ему исполнится десять лет. Также супруги воспитывают пятилетнего Федорова и четырехлетнего Илью.