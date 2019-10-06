Максим Галкин показал любимый клен около замка

Телеведущий и супруг певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин в сторис Instagram провел очередную экскурсию по своему саду около замка, где он живет с семьей. Как известно, юморист проживает в деревне Грязь в Подмосковье.

«Вот кленчик-то мой любимый. Совсем покраснел. А багряник японский совсем облетел. Вот все люди все в семь утра воскресенья что делают? Спят. А я собираюсь на съемку. Понятно. Дети ждут, которые лучше всех», — заявил Максим Галкин, который ведет программу «Лучше всех» на Первом канале.

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Отметим, что совсем недавно Максим Галкин вернулся с гастрольного тура. Он посетил с концертами сразу несколько городов Сибири. При этом юморист отмечал, что везде его ждал радужный прием. Концерты состоялись в Омске и Новосибирске.

Кстати, в ближайшее время гастрольный тур Галкина продолжится. Известно, что 10 октября он выступит в Оренбурге, где у него очень большая армия поклонников.