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Максим Галкин показал любимый клен около замка

Телеведущий и юморист отметил, что дерево готовится к зиме.

Максим Галкин показал любимый клен около замка
Гаклин показал любимый клен/globallookpress.com

Телеведущий и супруг певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин в сторис Instagram провел очередную экскурсию по своему саду около замка, где он живет с семьей. Как известно, юморист проживает в деревне Грязь в Подмосковье.

Клен Максима Галкина. Фото
У Галкина в саду растет клен/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Вот кленчик-то мой любимый. Совсем покраснел. А багряник японский совсем облетел. Вот все люди все в семь утра воскресенья что делают? Спят. А я собираюсь на съемку. Понятно. Дети ждут, которые лучше всех», — заявил Максим Галкин, который ведет программу «Лучше всех» на Первом канале.

Отметим, что совсем недавно Максим Галкин вернулся с гастрольного тура. Он посетил с концертами сразу несколько городов Сибири. При этом юморист отмечал, что везде его ждал радужный прием. Концерты состоялись в Омске и Новосибирске.

Кстати, в ближайшее время гастрольный тур Галкина продолжится. Известно, что 10 октября он выступит в Оренбурге, где у него очень большая армия поклонников.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинНовосибисркОмскПрограмма "Лучше всех"
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Максим Галкин показал любимый клен около замка
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