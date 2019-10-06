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Чиповская сделала комплимент сославшейся на усталость Боярской

Супруга Максима Матвеева опубликовала свежее селфи в Instagram, заявив, что из-за плотного съёмочного и репетиционного графика она забыла, что такое полноценный сон и нормальный отдых.

Чиповская сделала комплимент сославшейся на усталость Боярской
Елизавета Боярская и Максим Матвеев (Фото: Globallookpress.com)

В декабре 33-летняя Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. Актриса подарила сына Григория своему мужу Максиму Матвееву, у пары также подрастает старший наследник — семилетней Андрей. Спустя некоторое время, новоиспеченная мамочка решила выйти из декретного отпуска. На репетиции в театр Боярская ездила вместе с маленьким сынишкой. Пока младенец спал в своей люльке, его мама могла спокойно работать над сценарием и ролью.

В октябре Григорию исполнилось десять месяцев. По словам Елизаветы, эта осень выдалась насыщенной и богатой на события. Первенец пары — Андрей в этом году пошел в первый класс. Елизавета старается не обделять близких вниманием, однако из-за плотного съёмочного и гастрольного графика ей едва удается выкроить время на отдых. На личной страничке в Instagram возлюбленная Матвеева опубликовала свежее селфи, рассказав про недосып и частые ночные рейсы.

Анна Чиповская сделала комплимент Елизавете Боярской (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

«Ночной самолет, спектакль, ночной поезд, спектакль, ночной самолет, ранняя смена… вечером спектакль, потом ночной поезд и опять на съёмочную площадку», — сослалась на отсутствие полноценного сна Боярская.

Оценивая внешний вид близкой подруги 32-летняя Анна Чиповская не увидела следов усталости на лице Елизаветы, сделав супруге Максима Матвеева комплимент.

«Ты подозрительно хорошо выглядишь для таких испытаний», — отметила Анна.

А вот Данила Козловский посоветовал Боярской не жаловаться и «не ныть» о своем недосыпе или усталости, напомнив Елизавете, что она сама выбрала для себя актерскую стезю.

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Анна Чиповскаядети звездЕлизавета БоярскаяЗвездные детиМаксим Матвеев
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Чиповская сделала комплимент сославшейся на усталость Боярской
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