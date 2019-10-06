Врачи: лекарств от ОРВИ не придумали, но выход есть

Осень уверенно вступает в свои права — день становится короче, солнца меньше, на улице становится все холоднее и часто идет дождь, а в некоторых регионах и снег. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: начинается сезон простуд и нужно тщательно следить за своим здоровьем.

Эксперты напомнили, что лекарства от острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ) нет, поэтому лечение может быть только симптоматическое — промывание носа, орошение воспаленного горла, прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов.

Но самое главное, по словам специалистов, это профилактика. Существует несколько эффективных методик, которые сведут к минимуму шанс заболеть, говорится на сайте ведомства. К таким мерам Роспотребнадзор относит правильное питание и питьевой режим, достаточное время на сон, закаливание и регулярная влажная уборка в помещениях, где вы находитесь. Кроме того, самым эффективным будет по возможности реже бывать в людных местах, избегая большого контакта с возможными носителями заболевания.