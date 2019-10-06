Подруга Млодик рассказала о проблемах со здоровьем у Виторгана и его жены

Подруга супруги актера Эммануила Виторгана Ирины Млодик на условиях анонимности рассказала о проблемах со здоровьем у 79-летней звезды. Оказывается, ему удалили часть легкого, из-за чего он уже не может жить полноценной жизнью. Как сказала женщина, Эмма уже далеко не мальчик.

По словам женщины, не все гладко со здоровьем и у Ирины Млодик, которая на 22 года моложе супруга. Как известно, недавно в звездной семье появились две прекрасные дочери. В прошлом году родилась Этель, а в этом – Клара.

«Не было возможности родить, потому что у нее был рак груди. Врачи запрещали. А сейчас — можно. Для кого-то поздно, а для Ирины все получилось вовремя», — заявила подруга Ирины Млодик.

Также женщина отметила, что чета Виторганов четыре года боролась за то, чтобы им разрешили выкупить культурный центр на Остоженке. Ранее помещение было у них в аренде. Эммануилу Виторгану удалось победить в судах. При этом они взяли кредиты, которые теперь вынуждены выплачивать. В семье, как она заверила, очень серьезные расходы, сообщает «Комсомольская правда».