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Подруга Млодик рассказала о проблемах со здоровьем у Виторгана и его жены

По словам женщины, у 79-летнего актера удалили часть легкого, а супруга победила рак.

Подруга Млодик рассказала о проблемах со здоровьем у Виторгана и его жены
Виторган и Млодик не так давно стали счастливыми родителями/globallookpress.com

Подруга супруги актера Эммануила Виторгана Ирины Млодик на условиях анонимности рассказала о проблемах со здоровьем у 79-летней звезды. Оказывается, ему удалили часть легкого, из-за чего он уже не может жить полноценной жизнью. Как сказала женщина, Эмма уже далеко не мальчик.

Эммануил Виторган с женой. Фото
У Виторгана и его жены не все в порядке со здоровьем/globallookpress.com

По словам женщины, не все гладко со здоровьем и у Ирины Млодик, которая на 22 года моложе супруга. Как известно, недавно в звездной семье появились две прекрасные дочери. В прошлом году родилась Этель, а в этом – Клара.

«Не было возможности родить, потому что у нее был рак груди. Врачи запрещали. А сейчас — можно. Для кого-то поздно, а для Ирины все получилось вовремя», — заявила подруга Ирины Млодик.

Также женщина отметила, что чета Виторганов четыре года боролась за то, чтобы им разрешили выкупить культурный центр на Остоженке. Ранее помещение было у них в аренде. Эммануилу Виторгану удалось победить в судах. При этом они взяли кредиты, которые теперь вынуждены выплачивать. В семье, как она заверила, очень серьезные расходы, сообщает «Комсомольская правда».

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Подруга Млодик рассказала о проблемах со здоровьем у Виторгана и его жены
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