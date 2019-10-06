Первый снег выпал в Москве

Осадки могут сохраниться и на следующий день.

Бабье лето окончательно объявило о своем финале. Если в ряде регионов сегодня прольются дожди и температура понизится на пару градусов, то в Москве пройдет настоящая репетиция зимы.

Снег начал выпадать около шести утра и в скором времени превратился в дождь со снегом. Синоптики отмечают, что воздух сегодня не прогреется больше, чем до четырех градусов тепла, а ночью опустится до ноля. В области же ночью воскресенья возможны первые заморозки — до -1.

Жители Москвы уже начали выкладывать первые фотографии в социальных сетях, сопровождая их тегом #первыйснег.

Накануне в Гидрометцентре предупредили о первом снегопаде, который обещается в российской столице в понедельник. Впрочем, уже на следующий день, по прогнозам синоптиков, станет теплее и снег сменится на более привычный для этого времени года дождь.