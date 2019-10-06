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Лиза и Гарри Галкины в планетарии открыли рты от удивления

Алла Пугачева не только сопровождала детей, но и сама с интересом изучала выставку.

Лиза и Гарри Галкины в планетарии открыли рты от удивления
Алла Пугачева. Фото Global look press /Anatoly Lomokhov

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри Галкиными посетила на днях Московский планетарий. И, хотя певица не делилась со своими подписчиками кадрами прошедшего уикенда, в Сети то и дело появляются новые подробности.

На этот раз поклонники Примадонны разместили фото с замершими от ощущения счастья детьми. Гарри открыл рот, изучая экспонат интерактивного музея планетария. А Лиза показывала на это чудо пальцем. Видно, что девочке очень хочелось поделиться своими чувствами с окружающими.

Алла Борисовна смотрела на происходящее довольно сдержанно. Но так было не везде в планетарии. Например, к аппарату, который производит настоящие облака, Примадонна проявила яркий интерес. Вместе с детьми она стала нажимать на барабан, благодаря которому появлялась чарующая белая дымка.

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Лиза и Гарри Галкины в планетарии открыли рты от удивления
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