«Пробуют меня, а снимают Костолевского»: у Абдулова не складывались отношения с кино

Трудно поверить, но у Александра Абдулова в молодости не складывались отношения с кино. Об этом рассказали в программе «Тайны кино» на канале «Москва 24».

«Александр Гаврилович постоянно шутил: «Пробуют меня, а снимают Костолевского». Действительно, так и было, он долгое время снимался только в каких-то эпизодах», — рассказал народный артист Иван Агапов.

И неизвестно, как бы сложилась судьба Абдулова, если бы его учитель и ангел-хранитель Марк Захаров не задумал экранизацию пьесы Шварца. Так в жизни знаменитого актера случилось «Обыкновенное чудо». На главную роль в фильме вновь претендовал Александр Костолевский. «Но Марк Захаров его зарубил и пригласил своего мальчонку Александра Абдулова», — рассказал Федор Раззаков, писатель.

Абдулову тогда было всего 25 лет, в «Ленкоме» он уже был звездой благодаря рок-опере «Юнона и Авось», но в кино это был первый яркий шаг. И все благодаря Захарову.

Об их взаимоотношениях в театре ходили легенды, некоторые актеры смотрели с завистью на опеку молодого актера режиссером. Захаров взял Абдулова под свое крыло еще студентом и долгое время чуть ли не единственный верил в него. А актер подогревал ненависть злопыхателей постоянными опозданиями на репетиции. Однажды Марк Анатольевич картинно отстранил Абдулова от выступления, когда тот проспал, после чего артист стал более дисциплинированным. Постепенно Абдулов повзрослел и завоевал уважение у труппы «Ленкома».