Варшавер объяснил Поргиной, почему перенесен вечер памяти Караченцова

Директор «Ленкома» заявил, что в театре есть текущий репертуар, на который зрители уже купили билеты.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил актрисе Людмиле Поргиной, почему вечер памяти ее супруга Николая Караченцова перенесен с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года. Как сказал руководитель, в октябре в театре пройдут спектакли. Есть текущий репертуар. Актеры привыкли выполнять свои обязательства перед зрителями, которые покупают билеты и рассчитывают попасть в театр в конкретные дни.

Как сказал Варшавер, который в скором времени будет занимать еще и должность худрука «Ленкома», любой вечер с приглашением почетных гостей — это отдельное мероприятие, которое требует не только специальной подготовки, но и особого настроения.

«На данный момент в адрес театра поступили просьбы, в том числе и от участников вечера, о его переносе. Учитывая всё вышеизложенное, театром и было принято такое решение», — заявил Марк Варшавер, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Отметим, что сама Людмила Поргина сначала очень возмущалась переносом вечера памяти. Через какое-то время она уже сказала, что смирилась и каких-то козней руководству театра строить не будет.

Отметим, что несколько дней назад весь театральный мир, да и простых россиян глубоко потрясла смерть художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. В последнее время у легендарного режиссера были проблемы со здоровьем. Выяснилось, что в начале августа он вернулся из Германии, где уже в течение многих лет дважды в год поправлял свое здоровье. У Захарова случилась пневмония. С так называемой первой волной врачам удалось справиться, но потом произошло осложнение, которое уже стало роковым. С учетом солидного возраста спасти худрука «Ленкома» медики были уже не в состоянии.