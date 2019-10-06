Топалов неожиданно поздравил десятимесячного сына с днем рождения

Певец Влад Топалов в Instagram поздравил своего сына Михаила, который родился от брака с телеведущей Региной Тодоренко, с днем рождения. «С днем рождения, родной мой человек!» — заявил Влад Топалов и опубликовал совместный кадр со своим первенцем. На фотографии он нежно целует ребенка в щечку.

Любопытно, что многие поклонники не совсем поняли, почему певец поздравляет своего ребенка с днем рождения. Всем известно, что Миша Топалов родился 5 декабря 2018 года. Судя по всему, музыкант поздравил своего сына с десятью месяцами жизни.

Напомним, что Регина Тодоренко недавно во время церемонии «ТЭФИ» была признана лучшей утренней телеведущей. По этому поводу ее супруг очень эмоционально поздравил любимого человека.

Музыкант отметил, что победу Регина Тодоренко заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом. Как сказал певец, свою жену он просто обожает и готов носить на руках.