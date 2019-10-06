НОВОСТИ

Топалов неожиданно поздравил десятимесячного сына с днем рождения

Миша в звездной семье от брака с телеведущей Региной Тодоренко родился 5 декабря.

Топалов неожиданно поздравил десятимесячного сына с днем рождения
Топалов поздравил сына, которому исполнилось 10 месяцев/globallookpress.com

Певец Влад Топалов в Instagram поздравил своего сына Михаила, который родился от брака с телеведущей Региной Тодоренко, с днем рождения. «С днем рождения, родной мой человек!» — заявил Влад Топалов и опубликовал совместный кадр со своим первенцем. На фотографии он нежно целует ребенка в щечку.

Любопытно, что многие поклонники не совсем поняли, почему певец поздравляет своего ребенка с днем рождения. Всем известно, что Миша Топалов родился 5 декабря 2018 года. Судя по всему, музыкант поздравил своего сына с десятью месяцами жизни.

Напомним, что Регина Тодоренко недавно во время церемонии «ТЭФИ» была признана лучшей утренней телеведущей. По этому поводу ее супруг очень эмоционально поздравил любимого человека.

Музыкант отметил, что победу Регина Тодоренко заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом. Как сказал певец, свою жену он просто обожает и готов носить на руках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад ТопаловМиша ТопаловРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топалов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Топалов неожиданно поздравил десятимесячного сына с днем рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: