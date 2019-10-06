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Названы шесть продуктов, которые могут защитить от рака

Употребление в пищу некоторых ягод, овощей и злаков благотворно влияет на организм.

Названы шесть продуктов, которые могут защитить от рака
Фото: Pixabay.com

Развитие онкологических заболевания можно предотвратить, употребляя в пищу продукты, богатые антиоксидантами, считают ученые. Продукты эти чаще всего имеют растительные происхождение — к ним относятся некоторые виды злаков, овощей, фруктов и ягод.

Так, врачи рекомендуют время от времени баловать себя артишоками и грецкими орехами. В обоих продуктах содержится альфа-линолевая кислота, которая подавляет развитие опухолей в толстом кишечнике.

Если стоимость артишоков не позволяет покупать их слишком часто, обратить внимание стоит на брюссельскую капусту. Крошечные кочаны всегда выглядят крайне эстетично на тарелке и кроме того, антиоксиданты в ее составе, защищают легкие, печень, толстый кишечник и мочевой пузырь.

Из злаков эксперты рекомендуют выбирать чиа. В рационе россиян эти семена еще не слишком прочно обосновались и напрасно, ведь в них содержатся кемпферол, кверцетин и хлорогеновая кислота, предотвращающие развитие онкологии, сообщают «Известия».

Но список продуктов не ограничивается одними овощами и злаками, можно побаловать себя десертом. Например, черникой, которая повышает уязвимость злокачественных клеток. Ну и рекордсменом по содержанию антиоксидантов среди фруктов по прежнему остается виноград. В его составе есть антоцианы и катехины, тормозящие процессы окисления организма. Но важно выбирать именно красный виноград.

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Названы шесть продуктов, которые могут защитить от рака
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