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Стало известно, что больше всего мешает работе в офисе

Россияне назвали главные причины, отвлекающие от рабочего процесса.

Стало известно, что больше всего мешает работе в офисе
Фото: Pixabay.com

Прокрастинация — бич нашего времени. Все больше людей жалуются, что им сложно сосредоточиться на выполняемой работе и не отвлекаться. И речь идет не только о сотрудниках, работающих дома, но и о тех, кто ходит в офис.

Наши соотечественники в ходе опроса назвали самые основные причины, отвлекающие от выполнения производственных задач. Самым распространенным отвлекающим фактором стали навязчивые коллеги, от разговоров с которыми так просто не отделаться. При этом стоит отметить, что большая часть участников опроса, 42%, призналась, что пыталась делать излишне общительным коллегам замечания, а 38% пожаловались, что не могут набраться смелости и просто терпят.

На втором месте оказались приятные беседы с другими сотрудниками за чашечкой чая или во время перекуров, они отвлекают 32% респондентов. Но если поговорить в офисе не с кем, это все равно не спасет, ведь есть смартфон. На разговоры по телефону, отвлекающие от работы, пожаловались 36%, сообщает EurAsia Daily.

А если телефон молчит и абонента никто не беспокоит, всегда можно проверить личные сообщения, полистать ленту и выпасть из жизни минимум на полчаса. На социальные сети и мессенджеры посетовали 13% и 19% соответственно.

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Стало известно, что больше всего мешает работе в офисе
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