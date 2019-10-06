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«Он не занимался воспитанием Максима»: подруга Млодик высказалась о Виторгане

По словам женщины, пробелы актер восполняет сейчас с маленькими дочками.

«Он не занимался воспитанием Максима»: подруга Млодик высказалась о Виторгане
Виторган счастлив около жены и дочек/globallookpress.com

Близкая подруга супруги актера Эммануила Виторгана Ирины Млодик на условиях анонимности рассказала, что сейчас творится в звездной семье. По ее словам, 79-летний актер безумно счастлив, когда видит своих маленьких дочек. Как известно, в феврале прошлого года на свет появилась Этель, а в августе нынешнего года — Клара. Он уделяет своим любимым маленьким девочкам все свободное время.

Эммануил Виторган с женой. Фото
Виторган не отходит от своих дочек/globallookpress.com

«Он не занимался воспитанием Максима. Тогда он был молод, снимался в кино, служил в театре. И только сейчас познал счастье отцовства», — заявила подруга Ирины Млодик.

Как сказала женщина, Эммануил Виторган — фанатичный отец. Он не отходит от дочери Этель. Как считает женщина, актер сильно помолодел после рождения детей от Ирины Млодик.

Женщина добавила, что очень рада за свою подругу, который сейчас 57 лет. Она наконец-то состоялась как мать. Рождение детей жена Эммануила Виторгана очень долго ждала, сообщает «Комсомольская правда».

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«Он не занимался воспитанием Максима»: подруга Млодик высказалась о Виторгане
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