Богомолов признался, что постоянно борется с женским началом

Режиссеру не хватило актерства в профессии, и он реализовывает это в жизни.

Константин Богомолов встретился со своими поклонниками по случаю выхода его книги «Так говорил Богомолов» на мероприятии под названием Pioner Talks. Он признался, что специально дал такое вызывающее название изданию, поскольку любит шокирующие реакции от людей.

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Также режиссер заявил, что постоянно борется со своим женским началом, которое хочет проявить себя перед публикой. «Я не наигрался в ГИТИСе. Обычно режиссеры занимаются актерской профессией, а потом идут в режиссеры. Я пришел в профессию сразу», — сказал Константин Богомолов.

Режиссер также проанализировал значение для него театра и кино. Он признался, что для него эти искусства смежные и немного чужие.