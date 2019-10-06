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Богомолов признался, что постоянно борется с женским началом

Режиссеру не хватило актерства в профессии, и он реализовывает это в жизни.

Богомолов признался, что постоянно борется с женским началом
Константин Богомолов. Фото Лики Брагиной /Teleprogramma. pro

Константин Богомолов встретился со своими поклонниками по случаю выхода его книги «Так говорил Богомолов» на мероприятии под названием Pioner Talks. Он признался, что специально дал такое вызывающее название изданию, поскольку любит шокирующие реакции от людей.

Также режиссер заявил, что постоянно борется со своим женским началом, которое хочет проявить себя перед публикой. «Я не наигрался в ГИТИСе. Обычно режиссеры занимаются актерской профессией, а потом идут в режиссеры. Я пришел в профессию сразу», — сказал Константин Богомолов.

Режиссер также проанализировал значение для него театра и кино. Он признался, что для него эти искусства смежные и немного чужие.

«Театр я использую как ту историю, которая помогает мне выживать и жить. Это технологии, которые очень сложно, но очень четко соотносятся с жизнью. Технологии театра помогают выживать в жизни. Технологии театра помогают отстраивать жизнь определенным образом, взаимодействовать с людьми, общаться. Театр помогает жить. Не зрителям, мне», — пофилософствовал муж Собчак.

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Богомолов признался, что постоянно борется с женским началом
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