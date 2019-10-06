«Косолапая» Анфиса Чехова «прибавила» в весе

В этом уверены ее подписчики в Instаgram.

Очередной публикацией на своей странице в социальной сети Instagram поделилась актриса и телеведущая Анфиса Чехова. Пост получился резонансный, потому что подписчики снова обратили внимание на фигуру звезды.

«Слегка косолапа, но не лишена обаяния», — подписала снимок Анфиса, сделанный в одном из продуктовых магазинов в Алтуфьево.

На снимке телеведущая запечатлена в брючном костюме бордового цвета, который и стал поводом для ее подписчиков в очередной раз пообсуждать звезду.

Первым делом многие решили, что Чехова слегка поправилась. Потому подбор наряда фанаты сочли неудачным, потому что зрительно он еще больше увеличивает объемы звезды.

«Просто много объема на животе и бедрах: пояс, карманы, запах и дают ощущение полноты», — уверена одна из комментаторов.

Впрочем, нашлись у Анфисы и заступники, которые утверждают, что выглядит знаменитость потрясающе, у нее идеальный костюм и макияж.

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Напомним, недавно актриса и телеведущая побывала в Липецке, чтобы поучаствовать в спектакле «С твоей женой был я». После показа Анфиса призналась, что работа в театре ее серьезно изматывает.