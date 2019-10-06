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Восторг!: принц Джордж впервые посмотрел футбольный матч с трибуны

Любимая команда мальчика и его отца, принца Уильяма крупно выиграла в этот раз.

Восторг!: принц Джордж впервые посмотрел футбольный матч с трибуны
Принц Джордж. ФОТО: INSTAGRAM.COM/KENSINGTONROYAL/

Накануне, 5 октября, Кейт Миддлтон и принц Уиильям первые привели своих старших детей принца Джорджем и принцессу Шарлотту на футбольный матч. Королевское семейство пришло поддержать на местный стадион Кэрроу-роуд любимую команду главы семейства «Астон Вилла», которая сражалась с «Норвич сити».

С лица маленького Джорджа, как заметили окружающие и журналисты, не сходила беззубая улыбка. В особенный восторг мальчик приходил, когда его и папина команда забивала гол. А было это пять раз. «Астон Вилла» в итоге одержала победу со счетом 5:1, пишет Daily Mail.

Напомним, и Джордж, и Шарлотта сейчас оба школьники. Принцесса пошла учиться только первый год, потому старший брат с удовольствием помогал ей с подготовкой к новому этапу в жизни.

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Восторг!: принц Джордж впервые посмотрел футбольный матч с трибуны
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