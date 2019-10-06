Дочь Дмитрия Хворостовскогово второй раз стала мамой

Дочь Дмитрия Хворостовского Мария во второй раз стала мамой. У нее и ее мужа, португальского фотографа Фелипе, родился сын, которого супруги назвали Лео. Теперь счастливые родители все время посвящают уходу за малышом.

О радостном событии в своей жизни Мария сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Мария рассказала, что сын появился на свет еще две недели назад, сейчас они уже, конечно, находятся дома.

Как отмечает Мария в публикации, в их с мужем жизни произошло чудо. Она спокойно родила сына дома в бассейне, все прошло спокойно.

«Мы любим нашего сладкого малыша Лео, теперь наша семья и сердца переполнены чувствами и эмоциями», — написала дочка Хворостовского. Кстати, первенец, красавица-дочь Ария родилась у Марии и Фелипе только год назад.

Напомним, Мария – неродная дочь известного оперного певца. Дмитрий Хворостовский решил удочерить девочку, женившись на балерине Светлане Ивановой. Позже у них появились на свет и общие дети, но брак сохранить так и не удалось. В 2017 году Дмитрий Хворостовский умер, у него диагностировали опухоль мозга.