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Новым героем «Холостяка» станет московский стоматолог

Пока неизвестно, есть ли дети у Антона Криворотова и была ли жена.

Новым героем «Холостяка» станет московский стоматолог
Антон Криворотов. Фото: @ dr.krivorotov

Создатели популярного реалити-шоу «Холостяк» наконец-то определились с героем нового сезона. Им стал известный московский стоматолог Антон Криворотов – личность неординарная, известная.

Профессии своей Антон учился в России и за границей. И вообще-то он – продолжатель семейной династии. Его прадед Александр Евдокимов являлся одним из создателей методических пособий по стоматологии в Советском Союзе. Правнук, работая в частной клинике, постоянно совершенствует свои знания, повышает квалификацию, посещая различные курсы, лекции, мастер-классы.

Антон Криворотов ко всему прочему еще и благотворительностью занимается – бесплатно проводит дорогостоящие операции нуждающимся, жертвует деньги в фонды. Из его хобби можно назвать страсть к музыке, он даже время от времени выступает на сцене. Издание «СтарХит» отмечает, что о личной жизни «холостяка» пока ничего не известно. Потому сложно сказать, была и Антона когда-либо супруга, есть ли дети. Вот и его страница в социальной сети Instagram – это, в основном, его снимки и селфи.

Напомним, один из предыдущих холостяков Тимур Батрутдинов в очередной раз попытает счастье в поиске второй половинке. Он вместе с Ольгой Бузовой станет участником шоу «План Б», который стартует уже 13 октября.

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Новым героем «Холостяка» станет московский стоматолог
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