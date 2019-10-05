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В день своего рождения Инна Чурикова загадала загадку

Она предложила подписчикам определить, кто запечатлен на архивном фото.

В день своего рождения Инна Чурикова загадала загадку
Инна Чурикова, скриншот программы "Сегодня вечером"

Инна Чурикова в день своего 76-летия загадала своим подписчикам в Instagram загадку. Народная артистка разместила в блоге коллаж из двух детских фотоснимков и предложила угадать, кто на нем изображен.

Надо сказать, что поклонники актрисы разгадывали ребус недолго, уже со второй попытки фолловеры поняли, что ребенок справа – это их любимица, сама Инна Чурикова. А слева — ее супруг Глеб Панфилов, известный кинорежиссер и сценарист.

Инна Чурикова стала выходить на сцену с 15 лет, участвуя в постановка молодежной студии Московского драмтеатра им. Станиславского, затем работала в Театре юного зрителя. Но своей «весной», расцветом карьеры она называла период, когда пришла в захаровский «Ленком». Это произошло в 1975 году.

Любопытно, что в один день с Чуриковой родился другой популярный артист – Александр Михайлов, известный по роли «Любовь и голуби».

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В день своего рождения Инна Чурикова загадала загадку
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