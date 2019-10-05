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Пригожин поздравил Кадырова с 42-летием

Продюсер пожелал процветания чеченскому народу.

Пригожин поздравил Кадырова с 42-летием
Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Legky /Global look press

Главе Чеченской Республики 5 октября исполнилось 42 года. Продюсер Иосиф Пригожин оказался одним из немногих, кто решил поздравить политического лидера в своем Instagram.

«Дорогой Рамзан! От всей души поздравляем с днем рождения! Всех благ желаю, семейного благополучия, здоровья и процветания вашему народу и вашей Республике», — написал Пригожин.

Любопытно, что Кадыров в своем Instagram ни слова не сказал о своем дне рождения, зато опубликовал поздравление с 10-летием дома моды Firdaws, выпускающим одежду для мусульман. Его основала супруга главы Чечни Медни Айдамирова. Напомним, пара воспитывает 10 детей, 2 из которых – приемные.

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Пригожин поздравил Кадырова с 42-летием
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