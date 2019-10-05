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Пригожин провел уикенд в компании своих «любимых девочек»

Музыкальный продюсер поужинал вместе с Валерией и дочерьми - Данаей и Елизаветой.

Пригожин провел уикенд в компании своих «любимых девочек»
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Globallookpress.com)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на личной страничке в Instagram свежее фото, собрав на одном снимке своих «любимых девочек». По словам супруга Валерии, после финала вокального шоу «Голос. 60+» они с возлюбленной решили провести время в одном из ресторанов, пригласив на ужин его дочерей — Данаю и Елизавету.

«После финала @voice1tv #голос60+ решили отметить и попить чайку с моими любимыми девочками», — подписал совместное фото с супругой и дочерьми Пригожин.

Валерия сумела подружиться с Данаей и Лизой. Певица часто видится с девочками, приглашая их на совместные прогулки. Так, еще сентябре во время своей поездки в Лондон артистка провела уикенд в компании Елизаветы. Стоит отметить, что той же тактики придерживается и Пригожин. Муж Валерии заменил ее детям отца: 26-летняя Анна, 25-летний Артемий и 20-летний Арсений очень привязаны к Иосифу. В одном из интервью певица призналась, что она не раз думала о том, чтобы оставить сцену ради детей, когда они были еще маленькими. Однако сейчас, по прошествии времени, исполнительница понимает, что поступила правильно. Она успешно совмещала материнство с карьерой, всегда оставаясь в курсе того, что происходит в ее семье.

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Валериядети звездЗвездные детиИосиф Пригожин
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Пригожин провел уикенд в компании своих «любимых девочек»
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