Тилль Линдеманн вызвал волну умиления с помощью песиков

Тилль Линдеманн вместе с членами метал-группы Rammstein принял участие в трогательной фотосессии с милыми щенками. Собачек немецкие музыканты держали в руках, садили на плечи и даже водружали на головы.

Видеозаписи процесса были опубликованы на странице группы в Instagram, а также в личном блоге клавишника коллектива Кристиана Лоренца. На кадрах музыканта видно, как всем раздают песиков, кроме него. Он стоит, в растерянности озираясь по сторонам. Поклонники подняли шумиху у него на странице в комментариях, переживая за своего любимца. Клавишник поспешил их успокоить – собачку ему принесли чуть позже. Песиков хватило всем.

Напомним, ранее предполагаемая возлюбленная Тилля Линдеманна Светлана Лобода фактически призналась в связи с ним. На шоу Ксении Собчак она сказала, что не может говорить о нем прямо из-за какого-то контракта, который она подписала. Между тем, старшая дочь Светланы проговорилась, что мама общается с Тиллем, а ей он преподнес подарок.