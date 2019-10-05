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Гузеева возмутилась пьяными поминками Караченцова

Вдова актера вела себя странно на вечере его памяти.

Гузеева возмутилась пьяными поминками Караченцова
Гузеева. Фото Global look press

Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!» («Первый канал») резко прошлась по поминкам, на которых она была вместе с подругой Ларисой Удовиченко.

«КП» считает, что речь шла о Людмиле Поргиной и поминках народного артиста Николая Караченцова.

Как рассказала Лариса Гузеева, вдова актера явилась на поминальный вечер в неподобающем для этого случая виде – с ярко накрашенными губами, пила шампанское и вела себя достаточно фривольно. Она запретила тем, кто пришел на поминки грустить и плакать, ссылаясь на то, что мужу это бы не понравилось.

Телеведущая сказала, что не хотела бы, чтобы ее поминали также. Она уверенна, что в этом деле нужно соблюдать русские традиции – вспоминать об усопшем с грустью и безутешно плакать.

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«Давай поженимся»Лариса ГузееваЛариса Гузеева фотоЛюдмила Поргина
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Гузеева возмутилась пьяными поминками Караченцова
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