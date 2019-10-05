Родион Газманов отреагировал на подозрения в связи с Малышевой

Необычным образом обернулось участие Родиона Газманова в программе «Первого канала» «Жить здорово». Музыканту приписали роман с ведущей Еленой Малышевой.

Напомним, Родион участвовал в шоу, которое было посвящено половой функции 40-летних мужчин. На протяжении всей программы ведущая активно спрашивала, почему певец никак не женится, уговаривая его все-таки сделать этот шаг. Это было забавно до определенного момента – ровно до того, пока об этом не стали писать СМИ, искажая информацию.

Скриншот с одной из таких публикаций Родион разместил в своем блоге. В ней журналисты намекнули, что артист проявил интерес к 58-летней ведущей.

Поклонники и друзья Родиона Газманова отреагировали на это с юмором. Например, певица Маша Вебер написала в комментариях: «Не упусти свой шанс». Родион ответил ей с грустью: «И ты, Брут».