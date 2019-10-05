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«Костры у «Ленкома» жгли»: Агапов вспомнил о первых показах «Юноны и Авось» Захарова

Популярность экспериментального спектакля была феноменальной.

«Костры у «Ленкома» жгли»: Агапов вспомнил о первых показах «Юноны и Авось» Захарова
Захаров. Фото Global look press

Народный артист Иван Агапов поделился своими воспоминаниями о первых показах захаровской «Юноны и Авось».

«Я был свидетелем того, как люди костры у «Ленкома» жгли, потому что с ночи занимали очередь за билетами. А билеты в «Ленком» — это была практически валюта. На них можно было купить и обменять все, что угодно», — рассказал народный артист в программе «Тайны кино» (канал «Москва 24»).

Также, по словам Ивана Агапова, возле театра постоянно находились две группировки поклонниц – «караченцовские» и «абдуловские». Между ними были довольно напряженные отношения. «По-моему, до драк дело не доходило, но после «Юноны и Авось» эти толпы всегда поджидали своих актеров», — вспомнил Агапов.

По его словам, рок-опера принесла Абдулову феноменальную славу, хотя до этого актер был практически неизвестен. Да и в самом театре он не пользовался авторитетом из-за постоянных опозданий. Единственным человеком, который в него изначально верил был Марк Захаров. Режиссер прощал Абдулову многое, в том числе частые опоздания на репетиции, тем самым вызывая у коллег нелестные толки.

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«Костры у «Ленкома» жгли»: Агапов вспомнил о первых показах «Юноны и Авось» Захарова
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