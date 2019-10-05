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Пугачева вместе с детьми увлеклась производством облаков

Лиза и Гарри Галкины облюбовали в Московском планетарии интерактивный музей.

Пугачева вместе с детьми увлеклась производством облаков
Пугачева и Галкин. Фото КП /Global look press

Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри Галкиными посетила интерактивный музей Московского планетария. Здесь звездное семейство увлеклось производством облаков.

Оказывается, сделать облако в земных условиях довольно просто. Нужно всего лишь нажать на барабан специального аппарата, и чудесная белая пелена появится из отверстия. За этим увлекательным занятием поклонники застали Гарри и Лизу. Алла Борисовна сначала спокойно созерцала за происходящим, а потом присоединилась к увлекательному занятию своих малышей.

Позже Алла Борисовна посетила день рождения своей близкой подруги Алины Редель в компании своей старшей дочери Кристины Орбакайте. Бизнесвумен исполнилось 82 года, с певицей она дружит больше 40 лет.

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Пугачева вместе с детьми увлеклась производством облаков
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