Раздвоение личности: Седокова рассказала об отношениях с мужчинами

Анна Седокова удивила поклонников неожиданным откровенным разговором об отношениях. Певица пожелала своим фанаткам, чтобы их утро всегда начиналось с любви, а потом поделилась жизненной мудростью.

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По словам певицы, у нее самой сложные отношения с этим чувством.

«Я, признаюсь честно, персонаж сложный. У меня раздвоение личности

С одной стороны я всегда так жадно искала ее, а с другой, никогда в любовь особо не верила», — написала Анна.

Она призналась, что видела немало несчастливых пар, которые ссорятся, обманывают друг друга и этот негативный опыт накапливался, превращаясь в своеобразный «рюкзак за плечами». Но потом Седокова научилась расставаться с негативными эмоциями, превращая их в свои песни. Так у нее получились «Шантарам» и «Не могу».

В какой-то момент исполнительница поняла, что готова расстаться с плохими воспоминаниями и грустным опытом и оставить все это в прошлом.

«Не несите свои рюкзаки… Они не стоят этого. И не слушайте других людей с этими самыми рюкзаками, которые кричат о том, что ты никогда не полюбишь, да сколько же можно влюбляться, кричат о возрасте. Они кричат о себе. Страдать больше не модно. Грустные песни никому не нужны, это я тебе как автор пишу. И я искренне рада за тех, кто понял это раньше меня », — заключила она.