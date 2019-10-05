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Дочь Юлии Началовой растет такой же успешной, как мама

На днях бабушка Веры Алдониной поделилась новостью о победе внучки в конкурсе.

Дочь Юлии Началовой растет такой же успешной, как мама
Вера Алдонина/Фото: https://vk.com/moscowabout?w=wall-185816699_159

Дочь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой – 12-летняя Вера растет тако й же успешной, как ее знаменитая мама. Об этом журналистам рассказала бабушка девочки Таисия Николаевна. Некоторое время назад Вера одержала победу в престижном столичном конкурсе «Пою мою Москву». Мероприятие было организовано в честь дня рождения столицы. Участники должны были прочесть со сцены стихи в честь 872-летия столицы. Вера Алдонина разделила первое место с коллегой по сцене, обойдя, таким образом, других участников – всего их было 1600.

Награждение победителей состоялось в Галерее искусств Зураба Церетели. Памятную статуэтку и грамоту Вера приняла из рук спецпредставителя Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкоя.

Как уточняют «7 дней», помимо увлечения поэзией Вера занимается музыкой. При жизни Началова никогда не пропускала выступления дочери, несмотря на высокую загруженность. Теперь же дочь идет по стопам звездной мамы. Не исключено, что в будущем Вера захочет стать известной артисткой.

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Дочь Юлии Началовой растет такой же успешной, как мама
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