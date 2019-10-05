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Виторгана поймали в театре за бутылкой

Режиссер в паре с напитком размышлял за кулисами об игре актеров.

Виторгана поймали в театре за бутылкой
Максим Виторган. Фото Global look press

1 октября стартовал новый сезон спектакля Максима Виторгана «В городе Лжедмитрове». Его первый осенний выход режиссер встретил не в зрительном зале, а за кулисами, следя за происходящим с помощью телетрансляции. За этим занятием его и поймали в фотообъектив. Рядом с Максимом на полу стояла бутылка конька…

«Это совсем не то, что вы подумали…», — объяснил Виторган в своем блоге.

И, хотя кое-кто из актеров ответил в комментариях, что режиссеру лучше бы не пить на рабочем месте, многие поняли, что напиток бутафорный. Выдала лжеконьяк пена, которая появляется при наливании чая, а также слишком темный цвет.

Ранее Максим Виторган признавался, что в своем спектакле старался использовать знания, которые некогда получил от Захарова в «Ленкоме». Актер проработал в легендарном театре два года – с 1999-го по 2001-й.

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Виторгана поймали в театре за бутылкой
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