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Внучки Елизаветы II устроили грандиозную ссору из-за пары ношеных кед

Принцессы с детства считают друг друга самыми близкими людьми.

Внучки Елизаветы II устроили грандиозную ссору из-за пары ношеных кед
Фото: instagram.com/princesseugenie

Внучки британской королевы Евгения и Беатрис Йоркские дружны с самого детства, однако однажды между сестрами разгорелась нешуточная ссора, причем по совершенно незначительному поводу.

В интервью Daily Mail Беатрис рассказала, что у нее и ее младшей сестры были одинаковые пары кедов Converse — у принцесс один и тот же размер ноги. Обувь то и стала причиной ссоры.

Однажды Беатрис обнаружила, что на месте ее практически новой обуви стоят заношенные до дыр кеды. Оказалось, что Евегения тайком поменяла кеды, подсунув свои. Мелкий проступок стал причиной большой ссоры — принцессы не разговаривали целую неделю.

Беатрис добавила, что Евгения остается для нее самым близким человеком, несмотря на мелкие недоразумения. Скандал с кедами, по ее словам, был самым серьезным.

«Мы — самая надежная опора друг для друга. И понимаем друг друга, как никто другой», — сказала герцогиня.

На свадьбе принцессы Евгении, которая состоялась в октябре прошлого года Беатрис была главной подружкой невесты. Сама Беатрис уже тоже объявила о помолвке с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Остается дождаться, вернет ли она любезность младшей сестре на собственной свадьбе.

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Британская королевская семьяпринцесса Беатриспринцесса Евгения
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Внучки Елизаветы II устроили грандиозную ссору из-за пары ношеных кед
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