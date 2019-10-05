41-летняя Екатерина Климова получила альбом готовых снимков со дня рождения Беллы. Младшей наследнице актрисы исполнилось четыре годика. Ранее малышка утверждала, что как ее старшие братья и сестра — она мечтает учиться в школе. Однако пока кроха больше времени проводит дома, находясь под присмотром нянечки. Кроме того, Белла ходит в секцию плавания.

Свой уикенд бывшая супруга Гелы Месхи провела за прочтением поздравительных открыток, адресованных маленькой имениннице. Судя по фотоотчёту Климовой в Instagram, на вечеринке по случаю дня рождения Беллы, побывала крестная мама малышки — Екатерина Вуличенко, старшие дети актрисы — 17-летняя Елизавета, 12-летний Матвей и 11-летний Корней. Поздравить внучку пришла и ее бабушка — Светлана Владимировна.

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Примечательно, что на празднике Беллы отсутствовал ее отец — Гела Месхи. При этом Екатерина приглашала Игоря Петренко на 11-летние Корнея. Актер не смог пропустить семейный ужин, организованный в честь сына. Дни рождения детей Климова отмечала в ресторанах, заранее забронировав столик.