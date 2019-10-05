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Гуф дважды извинился перед женщинами Кавказа за некрасивое слово

На шоу Ксении Собчак рэпер назвал восточных девушек «хачухами».

Гуф дважды извинился перед женщинами Кавказа за некрасивое слово
Гуф, шоу "Осторожно, Собчак", стоп-кадр

Музыкант Алексей Долматов (псевдоним Гуф) в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» назвал кавказских женщин «хачухами». При этом рэпер говорил о представительницах горных народов с восхищением. В этот момент он объяснял Собчак, какие ему женщины нравятся больше всего.

По словам Гуфа, он всегда предпочитал именно кавказских дам: его бывшая жена Айза Анохина – чеченка по национальности, последняя возлюбленная – Кети Топурия – грузинка.

Шутка рэпера не понравилась многим, его Instagram просто закипел от возмущенных комментариев. На следующий день после выхода шоу Гуф вяло отреагировал на это в stories. Пожевывая завтрак, он между делом пробормотал на камеру, что «на такие шутки глупо обижаться» и что «он не хотел никого обидеть».

Видимо, братьев обиженных сестер извинения подобного рода не удовлетворили. И позже рэпер предстал в своем блоге уже в совершенно в другом виде. Его лицо выглядело действительно расстроенным. И он полностью признал свою вину, умоляя простить его.

«Этого слова в моем обиходе нет. Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово перед всеми жителями Кавказа, в частности перед чеченским народом», — сказал он.

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ГуфГуф и ТопурияКети Топурия и ГуфКсения Собчакшоу "Осторожно Собчак"
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Гуф дважды извинился перед женщинами Кавказа за некрасивое слово
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