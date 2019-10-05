Гуф дважды извинился перед женщинами Кавказа за некрасивое слово

Музыкант Алексей Долматов (псевдоним Гуф) в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» назвал кавказских женщин «хачухами». При этом рэпер говорил о представительницах горных народов с восхищением. В этот момент он объяснял Собчак, какие ему женщины нравятся больше всего.

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По словам Гуфа, он всегда предпочитал именно кавказских дам: его бывшая жена Айза Анохина – чеченка по национальности, последняя возлюбленная – Кети Топурия – грузинка.

Шутка рэпера не понравилась многим, его Instagram просто закипел от возмущенных комментариев. На следующий день после выхода шоу Гуф вяло отреагировал на это в stories. Пожевывая завтрак, он между делом пробормотал на камеру, что «на такие шутки глупо обижаться» и что «он не хотел никого обидеть».

Видимо, братьев обиженных сестер извинения подобного рода не удовлетворили. И позже рэпер предстал в своем блоге уже в совершенно в другом виде. Его лицо выглядело действительно расстроенным. И он полностью признал свою вину, умоляя простить его.