НОВОСТИ

Катя Лель обратилась к 82-летней Редель в день ее рождения

Певица вслед за женой Игоря Николаева поздравила близкую подругу Примадонны с личным праздником.

Катя Лель обратилась к 82-летней Редель в день ее рождения
Катя Лель (Фото: Globallookpress.com)

Катя Лель вслед за Юлией Проскуряковой поздравила близкую подругу Аллы Пугачевой с днем рождения. Свое 82-летие Алина Редель отпраздновала еще 4 октября. На личной страничке в Instagram светская львица опубликовала свежий кадр, который был сделан на вечеринке. Среди приглашенных гостей была замечена Алла Борисовна в сопровождении 48-летней Кристины Орбакайте, Марина Юдашкина и многие другие.

По словам супруги композитора Игоря Николаева, они с мужем не смогли прийти на праздник к Алине Редель. Именно поэтому Юлия поздравила именинницу в соцсети, пожелав ей крепкого здоровья, счастья и исполнения всей заветных мечт.

К поздравлениям Проскуряковой присоединилась и Катя Лель. Знаменитость не оставила без внимание свежий кадр в микроблоге Редель, сделав ей комплимент.

«Прекрасная Алина!! С Днем рождения, Вас поздравляю!!! Крепкого здоровья, искренних людей рядом и света в душе желаю!!» — отметила певица.

В интервью «Комсомольской правдой» Алина Редель призналась, что на свое 81-летие получила от Филиппа Киркорова мобильный телефон, а Примадонна, как впрочем и Галина Волчек, решили подарить имениннице деньги для того, чтобы светская львица сама выбрала себе презент.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алина РедельАлла ПугачеваКатя ЛельКристина Орбакайте
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Катя Лель обратилась к 82-летней Редель в день ее рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: