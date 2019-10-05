Катя Лель обратилась к 82-летней Редель в день ее рождения

Катя Лель вслед за Юлией Проскуряковой поздравила близкую подругу Аллы Пугачевой с днем рождения. Свое 82-летие Алина Редель отпраздновала еще 4 октября. На личной страничке в Instagram светская львица опубликовала свежий кадр, который был сделан на вечеринке. Среди приглашенных гостей была замечена Алла Борисовна в сопровождении 48-летней Кристины Орбакайте, Марина Юдашкина и многие другие.

По словам супруги композитора Игоря Николаева, они с мужем не смогли прийти на праздник к Алине Редель. Именно поэтому Юлия поздравила именинницу в соцсети, пожелав ей крепкого здоровья, счастья и исполнения всей заветных мечт.

К поздравлениям Проскуряковой присоединилась и Катя Лель. Знаменитость не оставила без внимание свежий кадр в микроблоге Редель, сделав ей комплимент.

«Прекрасная Алина!! С Днем рождения, Вас поздравляю!!! Крепкого здоровья, искренних людей рядом и света в душе желаю!!» — отметила певица.

В интервью «Комсомольской правдой» Алина Редель призналась, что на свое 81-летие получила от Филиппа Киркорова мобильный телефон, а Примадонна, как впрочем и Галина Волчек, решили подарить имениннице деньги для того, чтобы светская львица сама выбрала себе презент.