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«Поднимите мне веки»: Боярская без макияжа пожаловалась на недосып

Из-за сильно занятости актрисе совсем не удается отдохнуть.

«Поднимите мне веки»: Боярская без макияжа пожаловалась на недосып
Фото: Globallookpress.com

Елизавета Боярская — популярная и востребованная актриса. Оборотная сторона всего этого — бесконечная усталость, ведь все хотят работать со звездой, а у нее, как у всех остальных людей всего 24 часа в сутках.

Елизавета пожаловалась своим фолловерам на недосып из-за плотного рабочего графика.

«Поднимите мне веки?. Ночной самолёт , спектакль , ночной поезд , спектакль, ночной самолёт, ранняя смена, сегодня очень ранняя смена, уже отснялась, прыгнула в сапсан, вечером спектакль, потом ночной поезд и опять на съёмочную площадку. Горячая неделька», — посетовала актриса.

Она подчеркнула, что ни на что не жалуется и вполне всем довольно, но было бы замечательно, если бы она смогла научиться высыпаться за 4-5 часов. Пост Боярская сопроводила снимком в поезде. По лицу знаменитости, позирующей без макияжа, видно, что она действительно очень утомлена.

Поклонники выразили обеспокоенность за здоровье дочери народного артиста из-за такого образа жизни. Ей посоветовали научиться выбирать между работой и отдыхом в пользу отдыха. Но также в комментариях отметился ее коллега, Данила Козловский, который написал: «Терпи и не ной. Хотела, получи».

«Молчу», — ответила Елизавета со смеющимся смайликом.

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Тэги:

Данила КозловскийЕлизавета Боярская
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«Поднимите мне веки»: Боярская без макияжа пожаловалась на недосып
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