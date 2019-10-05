Николаев с женой не смог прийти на праздник к 82-летней Редель

Еще 4 октября близкая подруга Примадонны отечественной эстрады отпраздновала свой день рождения. Алине Редель исполнилось 82 года. На празднике светской львицы побывала супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина, возлюбленна шоумена Максима Галкина — Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и многие другие.

Примечательно, что лично поздравить светскую львицу с днем рождения не смог композитор Игорь Николаев. Супруга 59-летнего музыканта — Юлия Проскурякова оставила комментарий под снимком Редель в кругу друзей, посетовав на то, что они с мужем так и не смогли приехать на ее вечеринку.

«С днем рождения, любимая Алина Ивановна!! Жаль, что мы не успели к Вам… Будьте здоровы и счастливы», — отметила певица.

Сама Редель не скрывает, что уже больше сорока лет дружит с Примадонной. В беседе с «Комсомольской правдой» светская львица призналась, что с легкостью нашла общий язык с теперь уже бывшим мужем Пугачевой — поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Подруга певицы относится к младшим детям Аллы Борисовны и шоумена Максима Галкина — двойняшкам Гарри и Лизе, как собственным внукам. А сами малыши называют Редель — бабушкой.