Зима в России становится короче

Синоптики Гидрометцентра отмечают, что летние периоды в средней полосе с годами становятся все длиннее, зимние соответственно сокращаются.

Под зимой синоптики понимают время, когда термометры преимущественно показывают отрицательные температуры. По словам главы Гидрометцентра, такие периоды уменьшаются.

Средине температуры января, например, выросли на два градуса. Летние температуры также растут, но не так быстро.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца», — пояснил синоптик «Российской газете».

Ранее синоптики рассказывали, что температуры грядущей зимы будут на уровне климатической нормы или даже немного выше. Вместе с тем в феврале, по прогнозам, будет холоднее обычного.