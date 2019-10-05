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Иосиф Пригожин назвал продукт, помогающий ему худеть

Продюсер находится в отличной форме.

Иосиф Пригожин назвал продукт, помогающий ему худеть
Фото: Globallookpress.com

Сегодня вся страна празднует День учителя. Представителей профессии уже торжественно поздравил Владимир Путин и знаменитости рассказывают о своих педагогах и поздравляют их.

Не остался в стороне и Иосиф Пригожин. Правда, поздравляет сегодня продюсер не своих учителей, а свою тещу, которая всю жизнь работала педагогом. Он опубликовал в Instagram новое фото, объяснив, что Валерия тщательно подобрала ему одежду для сегодняшнего дня.

«Валерия заставляет одеться во что -то светлое и яркое. Что думаете, идет мне? Как вам этот наряд?», — написал Пригожин.

На нем были голубые джинсы, белая футболка и замшевой куртке цвета camel. Поклонники согласились с супругой продюсера, подтвердив, что ему действительно к лицу светлые вещи. Кроме того они заметили, что Иосиф сильно постройнел.

«Очень похудели… еда без сахара?», — спросила одна из подписчиц.

«Да , только тростниковый», — ответил продюсер.

Стоит отметить, что Валерия ведет здоровый образ жизни, о чем часто рассказывает своим поклонникам. Певица занимается йогой, часто начинает утро с пробежки и тщательно следит за питанием. Очевидно, она решила «взяться» и за знаменитого супруга.

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Иосиф Пригожин назвал продукт, помогающий ему худеть
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