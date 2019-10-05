«Алла Борисовна настоящая!»: Резник высказался о «двойнике Пугачевой»

Поэт-песенник Илья Резник высказался после слухов о том, что на публике в последнее время появляется не Алла Пугачева, а ее двойник. Напомним, что не так давно музыкальный критик Сергей Соседов сказал, что вместо Примадонны перед зрителями выступает другой человек. При этом, где находится сама Алла Пугачева не очень понятно.

По словам Ильи Резника, никто не подменял Примадонну. Она выглядит, как он считает, лет на двадцать моложе своих лет. При этом поэт-песенник не расстроен, что про Примадонну распространяют всякие слухи. Он уверен, что к действительности они не имеют никакого отношения.

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«Алла Борисовна настоящая! А то, что она хорошо выглядит так это время такое. Оно идет. Надо следить за своим здоровьем. Аллочка и следит, и преображается», — сказал Илья Резник, слова которого приводит «Собеседник».

Поэт-песенник добавил, что до сих пор очень благодарен Пугачевой, которая помогла с операцией его любимой теще. Именно вмешательство Примадонны спасло женщине жизнь.