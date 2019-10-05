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«Алла Борисовна настоящая!»: Резник высказался о «двойнике Пугачевой»

Как заметил поэт-песенник, Примадонна внимательно следит за своим здоровьем.

«Алла Борисовна настоящая!»: Резник высказался о «двойнике Пугачевой»
Резник прокомментировал слухи о двойнике Примадонны/globallookpress.com

Поэт-песенник Илья Резник высказался после слухов о том, что на публике в последнее время появляется не Алла Пугачева, а ее двойник. Напомним, что не так давно музыкальный критик Сергей Соседов сказал, что вместо Примадонны перед зрителями выступает другой человек. При этом, где находится сама Алла Пугачева не очень понятно.

Алла Пугачева. Фото
У Пугачевой мог появиться двойник/globallookpress.com

По словам Ильи Резника, никто не подменял Примадонну. Она выглядит, как он считает, лет на двадцать моложе своих лет. При этом поэт-песенник не расстроен, что про Примадонну распространяют всякие слухи. Он уверен, что к действительности они не имеют никакого отношения.

«Алла Борисовна настоящая! А то, что она хорошо выглядит так это время такое. Оно идет. Надо следить за своим здоровьем. Аллочка и следит, и преображается», — сказал Илья Резник, слова которого приводит «Собеседник».

Поэт-песенник добавил, что до сих пор очень благодарен Пугачевой, которая помогла с операцией его любимой теще. Именно вмешательство Примадонны спасло женщине жизнь.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиИлья РезникСергей Соседов
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«Алла Борисовна настоящая!»: Резник высказался о «двойнике Пугачевой»
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