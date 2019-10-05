Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями

42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом. Однако узнать о том, что в голливудской семье произошло пополнение, таблоидам удалось только сейчас.

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При этом у журналистов пока нет информации о поле ребенка. Сама актерская пара официально о рождении третьего наследника не объявляла, пишет интернет-издание JustJared.

Напомним, Рейнольдс и Лайвли познакомились примерно девять лет назад на съемочной площадке картины «Зеленый фонарь». Искра между ними пробежала не сразу. Однако сам роман развивался крайне стремительно. После 11 месяцев отношений они уже сыграли свадьбу. Церемония была тайной.

В 2014-м у пары родилась дочь Джеймс, спустя два года на свет появилась еще одна наследница. Девочку актеры назвали Инес.