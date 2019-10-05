Медведь насмерть растерзал российского депутата

Некоторое время назад в Сети начали появляться слухи, что бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб во время охоты из-за нападения дикого животного.

Вскоре исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов подтвердил данную информацию.

«Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, политик в компании друзей решил поохотиться в Оймяконском районе. Крылов ехал по дороге на квадроцикле и вдруг на него выскочил медведь. Бывший депутат выстрелил в упор и убил животное. Он спешился, чтобы осмотреть добычу и не заметил, что в кустах был другой медведь, который напал на него.