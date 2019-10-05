Дочь Эммануила Виторгана уже три года не общается с отцом

Дочь 79-летнего актера Эммануила Виторгана от первого брака Ксения Румянцева заявила, что уже три года не общается с отцом. Как сказала девушка, отец ее жестоко подставил. Он пригласил несколько лет назад ее с дочерью Сашей в Москву на шоу с Валаама, где она проживает и работает. Сказал дочери, что речь в программе пойдет о Валааме. Румянцева, конечно, согласилась.

«И, как часто бывает на телевидении, когда мы уже были в Москве, все пошло по другому сценарию. Нас использовали втемную. Тема программы оказалась совершенно другой: мол, внучке Виторгана нужна московская квартира деда», — заявила Ксения Румянцева.

Как считает дочь Виторгана, та история ее отца совсем не красит. Причем она уверена, что он знал, о чем пойдет речь в программе, но не предупредил. При этом после эфира он не захотел разговаривать с дочерью и объяснить, зачем он так ее подставил.

Как отметила Румянцева, она на наследство актера не претендует. Раньше он приезжал к ним в гости. Да и они бывали в столице. Румянцева не понимает, с чего вдруг отец решил, что ей что-то нужно из его наследства. Она в будущем не собирается претендовать ни на что, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что в собственности артиста сразу несколько шикарных квартир в центре столицы. Его жена не так давно сдавала недвижимость в аренду. За месяц проживания в такой квартире нужно было заплатить 120 тысяч рублей. По словам адвокатов, основная часть наследства актера в будущем достанется его третьей жене Ирине Млодик.