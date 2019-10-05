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Понедельник день тяжелый: неделя в Москве начнется со снега

Синоптики обещают «настоящий снегопад».

Понедельник день тяжелый: неделя в Москве начнется со снега
Фото: Pixabay.com

Зимняя погода может начаться в российской столице раньше срока. ПО данным синоптиков, уже в начале будущей недели, 7 октября, ожидаются морозы и снегопад.

По словам эксперта Гидрометцентра России Марины Макаровой, в понедельник ночью ожидается до трех градусов мороза. В дневное время возможен снегопад и температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла.

«Наступает такая глубокая осень», — приводит слова специалиста ТАСС.

Впрочем, эксперт заверила, что при такой температуре снег не сможет пролежать долго и быстро растает. Во вторник, 8 октября, ночью столбики термометров опустятся до — 4 градусов, а днем поднимутся до +7.

Резкие скачки температуры чреваты появлением надели на дорогах. Макарова обратилась к москвичам с просьбой проявлять осторожность на дорогах.

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Понедельник день тяжелый: неделя в Москве начнется со снега
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