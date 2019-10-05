Цымбалюк-Романовская заверила, что у нее нет проблем с законом

Как сказала пианистка из Киева, ее совесть перед государством чиста.

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что у нее нет никаких проблем с законом. Как она сказала, ее совесть кристально чиста.

«Все уголовные дела закрыты, никаких вопросов у прокуратуры нет, подписка о невыезде снята. Могу заверить всех неравнодушных людей, что проблем с законом у меня нет, все обязательства исполнены, я честный человек», — заявила она журналистам портала Dni.ru.

Отметим, что Виталина-Цымбалюк-Романовская так и не отработала двести часов обязательных работ, которые ей присудили после громкой истории с разводом с актером Арменом Джигарханяном. Как ей это удалось, остается только гадать.

Напомним, что было доказано, что в доме народного артиста нынешняя возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина установила звукозаписывающую аппаратуру. Как позже заявлял Джигарханян, бывшая жена на протяжении долгих лет его обманывала. Сама она считает, что окружила его заботой, а он просто оказался неблагодарным человеком, который не оценил ее забот и стараний.

Многие часто задают вопрос, когда же пианистка сыграет свадьбу с Шаляпиным. Она на это отвечает, что им и без штампа в паспорте хорошо вместе.