Шоколад и кофе могут омолодить организм

Все, что связано с процессом так называемого «омоложения», неизменно пользуется высоким спросом и большой популярностью. Однако сбросить несколько лет могут помочь не только косметологические манипуляции, ученые утверждают, что таким эффектом обладает ряд продуктов питания.

Так, по словам экспертов, список самых «молодильных» продуктов насчитывает восемь наименований. Туда входят не только овощи и фрукты, но и например, кофе. Натуральный напиток содержит антиоксиданты и может защитить человека от развития меланомы, сообщает «Медикфорум» со ссылкой на исследования американского Национального института онкологии.

Также в списке оказались шоколад и зеленый чай. Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.

Из овощей и фруктов рекордсменами по содержанию полезных веществ оказались арбузы, помидоры, черника и авокадо. Высокое содержание клетчатки, антиоксидантов и витаминов делают эти продукты обязательными для регулярного употребления.

Не забыли ученые и о животном белке, посоветовав употреблять в пищу морскую рыбу, в особенности лосося, богатого Омега-3.