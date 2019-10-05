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Врачи рассказали, какой вес может стать критическим для гипертоников

Специалисты считают, что только медикаменты не способны решить проблему.

Врачи рассказали, какой вес может стать критическим для гипертоников
Фото: Pixabay.com

Высокое артериальное давление — одна из самых распространенных болезней нашего времени. Высокое давление, или гипертония, несет в себе угрозу здоровью сосудов и сердца, поэтому обязательно заслуживает внимания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы становятся причиной смерти чаще, чем другие болезни. С целью нормализации артериального давления медики назначают мочегонные препараты и ингибиторы АПФ.

Тем не менее врачи предупреждают: одного медикаментозного лечения недостаточно. Как сообщают «Известия» со ссылкой на профессора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, к решению проблемы нужно подходить комплексно.

Так, по словам эксперта, важно следить за питанием — отказаться от соли, есть больше овощей и фруктов и нежирные молочные продукты. Кроме того, нужно достаточно двигаться, например, бегать трусцой, ездить на велосипеде.

Все эти мероприятия в комплексе способны снизить вес, что может быть жизненно важно при гипертонии. Крамер предупреждает, что существенно изменить показания тонометра могут даже 4 лишних килограмма.

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Врачи рассказали, какой вес может стать критическим для гипертоников
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